Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belirsiz

KARAR SON İDMANDA VERİLECEK Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, 26 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak son antrenman ve tedaviye vereceği yanıtın ardından netlik kazanacak.

Kerem Aktürkoğlu (AA)

BENFICA AVANTAJLI BAŞLIYOR

Benfica, rövanş maçında salı günü sahasında Nice ile karşılaşacak. Portekiz ekibi, deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etmişti.