Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belirsiz

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Nice karşısında görev alamamıştı.
KARAR SON İDMANDA VERİLECEK
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, 26 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak son antrenman ve tedaviye vereceği yanıtın ardından netlik kazanacak.
BENFICA AVANTAJLI BAŞLIYOR
Benfica, rövanş maçında salı günü sahasında Nice ile karşılaşacak. Portekiz ekibi, deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etmişti.