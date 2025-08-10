PODCAST CANLI YAYIN

Arda Turan'dan savunmaya sambacı transferi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, savunma hattına genç ve gelecek vadeden bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Genç teknik adam, yeni yıldızını Brezilya'da buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ukrayna ekibi, Sao Paulo forması giyen 19 yaşındaki Brezilyalı sol bek Lucas Ferreira için kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi. Ayrıca Shakhtar Donetsk, takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 2 milyon euro bonus ödeyecek.

SATIŞTAN PAY MADDESİ
Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor. Böylece Sao Paulo, genç oyuncunun ileride başka bir takıma transferinden de gelir elde edecek.

LUCAS FERREİRA'NIN PERFORMANSI
Bu sezon Sao Paulo formasıyla 33 maçta görev yapan Lucas Ferreira, 5 gol ve 3 asist ile dikkat çekici bir performans sergiledi.

