Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor! İşte istediği ülke

Haberde, Flamengo'nun şu aşamada yalnızca görüşme sürecinde olduğu ve henüz resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.

Nicolo Zaniolo (AA)

UDINESE VE DİĞER KULÜPLER DE DEVREDE

İtalyan basınına göre, Serie A temsilcisi Udinese de Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca PSV Eindhoven, Benfica ve Sunderland'in de İtalyan futbolcuya ilgisi bulunuyor.