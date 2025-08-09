Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor! İşte istediği ülke

Haberde, Flamengo'nun şu aşamada yalnızca görüşme sürecinde olduğu ve henüz resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.
UDINESE VE DİĞER KULÜPLER DE DEVREDE
İtalyan basınına göre, Serie A temsilcisi Udinese de Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca PSV Eindhoven, Benfica ve Sunderland'in de İtalyan futbolcuya ilgisi bulunuyor.
ZANIOLO'NUN TERCİHİ SERIE A
Dünya Kupası sezonu öncesinde İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun gözü önünde oynamak isteyen Zaniolo'nun önceliği Serie A'ya dönmek.