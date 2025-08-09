Son Dakika
Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor! İşte istediği ülke

Brezilya ekibi Flamengo, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo’nun transferi için ilk adımı attı. Bolavip’in haberine göre, Flamengo, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti.

Haberde, Flamengo'nun şu aşamada yalnızca görüşme sürecinde olduğu ve henüz resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.

UDINESE VE DİĞER KULÜPLER DE DEVREDE
İtalyan basınına göre, Serie A temsilcisi Udinese de Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca PSV Eindhoven, Benfica ve Sunderland'in de İtalyan futbolcuya ilgisi bulunuyor.

ZANIOLO'NUN TERCİHİ SERIE A
Dünya Kupası sezonu öncesinde İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun gözü önünde oynamak isteyen Zaniolo'nun önceliği Serie A'ya dönmek.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

