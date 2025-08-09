PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferi olmazsa alternatif o!

Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, transferde pürüz çıkması ihtimaline karşı alternatifini Milan’da buldu.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe yönetimi, 4 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon Euro'ya yakın maaş teklif etti. Portekiz ekibine ise 22 milyon euro bonservis bedeli + 3 milyon euro bonus önerildi.

BENFICA TRANSFERİ ŞİMDİLİK İSTEMİYOR

Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda olası bir Fenerbahçe eşleşmesi ihtimali nedeniyle transferin şu aşamada gerçekleşmesine sıcak bakmıyor.

Noah Okafor (AA)Noah Okafor (AA)

ALTERNATİF OKAFOR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan forması giyen 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu Noah Okafor'u gündemine aldı. Okafor'un transferi, Kerem Aktürkoğlu görüşmelerinin sonucuna göre netlik kazanacak. Milan'ın oyuncuyu satmak istediği ve Fenerbahçe'nin durumu yakından takip ettiği belirtiliyor.

