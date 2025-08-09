Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferi olmazsa alternatif o!

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe yönetimi, 4 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon Euro'ya yakın maaş teklif etti. Portekiz ekibine ise 22 milyon euro bonservis bedeli + 3 milyon euro bonus önerildi.
BENFICA TRANSFERİ ŞİMDİLİK İSTEMİYOR
Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda olası bir Fenerbahçe eşleşmesi ihtimali nedeniyle transferin şu aşamada gerçekleşmesine sıcak bakmıyor.
ALTERNATİF OKAFOR
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan forması giyen 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu Noah Okafor'u gündemine aldı. Okafor'un transferi, Kerem Aktürkoğlu görüşmelerinin sonucuna göre netlik kazanacak. Milan'ın oyuncuyu satmak istediği ve Fenerbahçe'nin durumu yakından takip ettiği belirtiliyor.