Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferi olmazsa alternatif o!

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe yönetimi, 4 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon Euro'ya yakın maaş teklif etti. Portekiz ekibine ise 22 milyon euro bonservis bedeli + 3 milyon euro bonus önerildi.