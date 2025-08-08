Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK maçında Osimhen oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu, Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayla resmen başlayacak. Transfer döneminde Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar sezona galibiyetle başlamak istiyor. İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

(AA) Gaziantep FK-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi, 8 Ağustos 2025 Cuma günü (bu akşam) saat 21.30'da başlayacak.



Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.