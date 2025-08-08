Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK maçında Osimhen oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu, Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayla resmen başlayacak. Transfer döneminde Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar sezona galibiyetle başlamak istiyor. İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...
Gaziantep FK-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi, 8 Ağustos 2025 Cuma günü (bu akşam) saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşma, Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Sane maçta oynayacak mı?
Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden biri olan Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta Galatasaray forması giyecek. Almanya'dan transfer edilen yıldız futbolcu, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 11 gole imza atarak kariyerinin en üretken dönemini geçirmişti.