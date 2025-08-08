Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Gözünü rövanş karşılaşmasına çeviren sarı lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
KEREM'DE YENİ GELİŞME
Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor.
Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.
22-25 MİLYON EURO
Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için aceleci olduğu, Benfica'nın ise Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle Kerem'i kadroda tutmaya çalıştığı kaydedildi.