Alvaro Morata Como yolcusu!

İtalya basını ve İstanbul kaynaklı haberlerde yer alan bilgilere göre, Galatasaray ile Como kulübü arasında Alvaro Morata'nın transferi için büyük oranda mutabakat sağlandı. Como, bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro fesih bedeli ödemeyi kabul etti.
MORATA'DAN FEDAKARLIK
Deneyimli golcü, transferin önünü açmak adına önemli bir adım attı. Morata, Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon eurodan feragat ederek ayrılığı kolaylaştırdı. Bu jest, transfer sürecinin hızlanmasında etkili oldu.
TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK
Fotomaç'ın haberine göre Alvaro Morata'nın yeni kulübüyle sözleşme imzalaması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması öngörülüyor.