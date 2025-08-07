Alvaro Morata Como yolcusu!

İtalya basını ve İstanbul kaynaklı haberlerde yer alan bilgilere göre, Galatasaray ile Como kulübü arasında Alvaro Morata'nın transferi için büyük oranda mutabakat sağlandı. Como, bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro fesih bedeli ödemeyi kabul etti.

Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv) MORATA'DAN FEDAKARLIK

Deneyimli golcü, transferin önünü açmak adına önemli bir adım attı. Morata, Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon eurodan feragat ederek ayrılığı kolaylaştırdı. Bu jest, transfer sürecinin hızlanmasında etkili oldu.