PODCAST CANLI YAYIN

Alvaro Morata Como yolcusu!

Galatasaray formasıyla kısa sürede önemli katkılar sunan Alvaro Morata, İtalya’ya geri dönüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 32 yaşındaki İspanyol golcünün Serie A temsilcisi Como’ya transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alvaro Morata Como yolcusu!

İtalya basını ve İstanbul kaynaklı haberlerde yer alan bilgilere göre, Galatasaray ile Como kulübü arasında Alvaro Morata'nın transferi için büyük oranda mutabakat sağlandı. Como, bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro fesih bedeli ödemeyi kabul etti.

Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)

MORATA'DAN FEDAKARLIK
Deneyimli golcü, transferin önünü açmak adına önemli bir adım attı. Morata, Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon eurodan feragat ederek ayrılığı kolaylaştırdı. Bu jest, transfer sürecinin hızlanmasında etkili oldu.

Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK
Fotomaç'ın haberine göre Alvaro Morata'nın yeni kulübüyle sözleşme imzalaması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması öngörülüyor.

Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY PERFORMANSI
İspanyol golcü, 2024-25 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katılmıştı. Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Morata, Süper Lig ve Avrupa maçları dahil toplam 16 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 7 gol atan ve 3 asist yapan tecrübeli forvet, takıma önemli katkılar sundu.

Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)Alvaro Morata (Takvim Foto Arşiv)

İTALYA'YA GERİ DÖNÜYOR
Daha önce Juventus formasıyla Serie A deneyimi yaşayan Alvaro Morata, yeniden İtalya'ya dönmüş olacak. Como formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan yıldız futbolcu, İtalyan ekibinin hücum hattında kilit rol üstlenecek.

Okan Buruktan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11i netleştiOkan Buruktan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11i netleşti
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Borsa İstanbul
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Türk Telekom
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı? 1 şüpheli gözaltında
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...