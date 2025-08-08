Beşiktaş'tan transferde Yann Gboho sürprizi!

Beşiktaş'ın transfer yarışında Lyon ve Lille ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Ancak iddialara göre siyah-beyazlı ekip, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor.

TOULOUSE'UN TALEBİ 12 MİLYON EURO

Fransız ekibi Toulouse, Gboho için 12 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Yann Gboho'nun Toulouse ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinin formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan kanat oyuncusu, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.