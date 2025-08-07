Trabzonspor'dan Pellegrini bombası!

Lorenzo Pellegrini



ORTA SAHA JOKERİ



Kariyerinin büyük bir bölümünü Roma'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da görev yapabiliyor.



Trabzonspor'un orta sahadaki ihtiyacını giderebilecek bir oyuncu gözüyle bakılan Pellegrini'nin gündeme gelmesi taraftarları da heyecanlandırdı.