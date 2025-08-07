Son Dakika
Trabzonspor'dan Pellegrini bombası!

Trabzonspor, Roma'da hocası Gasperini ile sorun yaşayan ve kaptanlığı elinden alınan Lorenzo Pellegrini'yi kadroya katmak için girişimlere başladı.

Ligin başlamasına kısa süre kala Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-mavililer, 10 numara transferi için harekete geçti.

Trabzonspor, Roma'da yaşanan krizi fırsata çevirmek istiyor.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Karadeniz ekibi, İtalyan ekibinde hocası Gasperini ile sorun yaşayan ve kaptanlığı elinden alınan Lorenzo Pellegrini'yi kadroya katmak için fiyat araştırmasına başladı.

Lorenzo PellegriniLorenzo Pellegrini

ORTA SAHA JOKERİ

Kariyerinin büyük bir bölümünü Roma'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Trabzonspor'un orta sahadaki ihtiyacını giderebilecek bir oyuncu gözüyle bakılan Pellegrini'nin gündeme gelmesi taraftarları da heyecanlandırdı.

