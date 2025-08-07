Beşiktaş'ta St. Patrick's ile ilklerin maçı!

Hazırlık döneminde Shakhtar Donetsk karşısında oynadığı iki maçta toplam 6 gol yiyerek eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş, bu kez sahada baştan sona etkili bir oyun ortaya koydu. Solskjaer'in öğrencileri, hem skor hem de futbol anlamında tatmin edici bir görüntü sergiledi.

AVRUPA KUPALARINDA İRLANDA İLK KEZ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez bir İrlanda temsilcisiyle karşı karşıya geldi. St. Patrick's karşısında rahat bir galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, bu eşleşmeden güçlü bir skorla ayrılarak Konferans Ligi'nde moral buldu.

GOL PERDESİNİ JOAO MARIO AÇTI, ABRAHAM HAT-TRİCK YAPTI

Karşılaşmanın gollerini Joao Mario ve yıldız forvet Tammy Abraham kaydetti. İngiliz santrfor, karşılaşmada 3 gol birden atarak hat-trick yaparken, yeni takımındaki formunu sürdürdü. Abraham'ın performansı, Beşiktaş hücum hattı adına en dikkat çeken gelişme oldu.

ST. PATRICK'S YİNE TÜRK TAKIMINA TAKILDI

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir'e elenen St. Patrick's, bu sezon da bir Türk takımına karşı başarılı olamadı. İrlanda ekibi, geçen yıl sahasında golsüz berabere kaldığı Başakşehir'e İstanbul'da 2-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş karşısında ise 4-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

11 YIL SONRA GELEN REKOR GALİBİYET

Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında aldığı 4-1'lik skorla Avrupa kupalarındaki son 11 yılın en farklı dış saha galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, bu alandaki son büyük farkı Ekim 2014'te Partizan'a karşı 4-0'lık skorla elde etmişti.

RAKİBİN SERİSİNİ BİTİRDİ

Evinde oynadığı son 4 Avrupa kupası maçında gol yemeyen St. Patrick's, Beşiktaş karşısında bu seriyi de sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, 90 dakika boyunca rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirerek net bir galibiyet aldı.