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İlkay Gündoğan Okan Buruk'u bekliyor!

Manchester City'den ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak teknik direktör Okan Buruk'un kapıları şu anda yıldız futbolcuya kapalı.

Giriş Tarihi:
İlkay Gündoğan Okan Buruk'u bekliyor!
Galatasaray ile İlkay Gündoğan uzun süredir temas halinde. Sezon bittikten sonra tecrübeli futbolcu "Çocukluk aşkım" dediği sarı-kırmızılı renklere çok yaklaşmıştı ancak beklenen imza bir türlü gerçekleşmedi. Bunun nedeninin Okan Buruk olduğu ortaya çıktı.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

9 milyon Euro kazanmasına rağmen yıllık 4 milyon Euro'ya "Evet" diyen, Manchester City'den bedelsiz ayrılacağının garantisini veren 35 yaşındaki oyuncu Buruk'un planları arasında yok.

İlkay Gündoğanİlkay Gündoğan

ÖNCE KALECİ VE SAVUNMA

Önce kaleci, stoper ve sağ bek sorununun çözülmesini isteyen tecrübeli hoca, İlkay'ı daha sonra düşünebileceğini yönetime iletti.

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