İlkay Gündoğan Okan Buruk'u bekliyor!

Galatasaray ile İlkay Gündoğan uzun süredir temas halinde. Sezon bittikten sonra tecrübeli futbolcu "Çocukluk aşkım" dediği sarı-kırmızılı renklere çok yaklaşmıştı ancak beklenen imza bir türlü gerçekleşmedi. Bunun nedeninin Okan Buruk olduğu ortaya çıktı.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
9 milyon Euro kazanmasına rağmen yıllık 4 milyon Euro'ya "Evet" diyen, Manchester City'den bedelsiz ayrılacağının garantisini veren 35 yaşındaki oyuncu Buruk'un planları arasında yok.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
9 milyon Euro kazanmasına rağmen yıllık 4 milyon Euro'ya "Evet" diyen, Manchester City'den bedelsiz ayrılacağının garantisini veren 35 yaşındaki oyuncu Buruk'un planları arasında yok.
ÖNCE KALECİ VE SAVUNMA
Önce kaleci, stoper ve sağ bek sorununun çözülmesini isteyen tecrübeli hoca, İlkay'ı daha sonra düşünebileceğini yönetime iletti.