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Carlos Cuesta Spartak Moskova yolunda!

Spartak Moskova, Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Carlos Cuesta Spartak Moskova yolunda!

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Galatasaray'da, takıma yeni katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncular için de çalışmalar sürüyor.

Ayrılması beklenen isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor.

MOSKOVA'DAN TALİP VAR

Trt Spor'un haberine göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Spartak Moskova'dan yoğun bir ilgi var.

Rus ekibi, Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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