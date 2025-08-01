Galatasaray'da John Victor gelişmesi!

John Victor ve Luiz Adriano



WEST HAM TEKLİF YAPTI



Brezilyalı kaleciyle ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı, Everton'un da Victor'un peşinde olduğu hatta West Ham United'ın John Victor için 8 milyon Euroluk teklifini Botafogo'ya ilettiği aktarıldı.



Tecrübeli eldivenin bir sonraki durağının neresi olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.