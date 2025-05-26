Napoli'den Kevin De Bruyne açıklaması! "Çok güzel bir ev aldı"

10 yıllık Manchester City kariyerinin ardından Avrupa'da yeni bir maceraya hazırlanan 33 yaşındaki futbolcunun, Napoli ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Anlaşmanın detaylarına göre De Bruyne, Serie A ekibinden yıllık net 6 milyon euro kazanacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, " Kevin De Bruyne transferi için aylardır çalışıyoruz ve artık son aşamaya gelmiş durumdayız." sözleriyle sürecin nihai noktaya yaklaştığını açıkladı.

Kevin De Bruyne (EPA)

BAŞKAN DE LAURENTİİS: "EV BİLE ALDI"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis de transferle ilgili iyimser açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan De Laurentiis, "De Bruyne'in bize katılacağına gerçekten inanıyorum. Bana Napoli'de çok güzel bir ev aldığını söylediler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca yıldız futbolcunun ailesiyle temasa geçtiğini belirten başkan, "Bu sabah kendisiyle, eşiyle ve 9 yaşındaki oğluyla iletişime geçtim. Harika bir manzaraydı, muazzam bir üçlüydüler." dedi.

Ancak temkinli bir yaklaşımı da elden bırakmayan De Laurentiis, "Bir haber, siyah beyaz yazılmadıkça açıklanmış sayılmaz." sözleriyle resmi açıklamanın beklendiğini ifade etti.