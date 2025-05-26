Jose Mourinho’dan mağlubiyet yorumu ve istifa cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının 4-2 yenildiği maçın ardından konuştu.

İşte Mourinho'nun sözleri:

"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."