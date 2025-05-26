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Jose Mourinho'dan mağlubiyet yorumu ve istifa cevabı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu’nda konuk olduğu Atakaş Hatayspor’a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca istifa sorusuna da yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 22:32 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 22:56
Jose Mourinho’dan mağlubiyet yorumu ve istifa cevabı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının 4-2 yenildiği maçın ardından konuştu.

İşte Mourinho'nun sözleri:

"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

GELECEK SEZON KALACAK MI?

Jose Mourinho, maçın ardından geleceğine dair gelen, "Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?" sorusuna, "Başkanımız bana güveniyor bunu daha önce de televizyonda söyledi." yanıtını verdi.

Portekizli teknik adam, "Başkan, birkaç hafta önce katıldığı televizyon programında takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi." sözlerini sarf etti.

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