Galatasaray’a büyük şok! Victor Osimhen transferini duyurdular

Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Osimhen , yaptığı katıyla hem saha içinde hem de dışında çok sevilen bir figür haline geldi.

Özbek; "Osimhen çok önemli bir oyuncu, şampiyonlukta çok büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, bu kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray , tabii ki onu isteyecektir. Ancak tek taraflı bir karar değil." dedi.

Victor Osimhen (İHA)

BÜYÜK MUTLULUK OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk da Nijeryalı golcü hakkında; "Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.

Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle." diye konuştu.