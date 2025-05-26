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Galatasaray'a büyük şok! Victor Osimhen transferini duyurdular

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşarak beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray'da gündem Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızın geleceği konusundaki belirsizlik devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 17:58
Galatasaray’a büyük şok! Victor Osimhen transferini duyurdular

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Osimhen, yaptığı katıyla hem saha içinde hem de dışında çok sevilen bir figür haline geldi.

İkonik maskesiyle tribünlerin sevgilisi olan 26 yaşındaki forvetin geleceği hakkında vereceği karar merak konusu olarak bekleniyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

TEK TARAFLI BİR KARAR DEĞİL

Sarı kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, 5. yıldız kutlamalarında yıldız oyuncu hakkında açıklamada bulundu.

Özbek; "Osimhen çok önemli bir oyuncu, şampiyonlukta çok büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, bu kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray, tabii ki onu isteyecektir. Ancak tek taraflı bir karar değil." dedi.

Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

BÜYÜK MUTLULUK OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk da Nijeryalı golcü hakkında; "Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.

Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle." diye konuştu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

FLAŞ İDDİA

Adı bir süredir Al Hilal ile anılan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezon da Arabistan'a gideceği yönünde haberler çıkan süper star hakkında sosyal medyada dolaşan bir görsel herkesi şoke etti.

Al Hilal sitesinde olduğu öne sürülen görsel (Sosyal medya)Al Hilal sitesinde olduğu öne sürülen görsel (Sosyal medya)

Paylaşılan ekran görüntüsünde Al Ahli'nin taraftar ürünleri satan sitesinde Osimhen'in de formasının satışa çıkarıldığı ve 160 Suudi Arabistan riyali ücreti belirlendiği ve sonrasında yapılan yüklemenin kaldırıldığı belirtildi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

BU SEZON OSIMHEN

Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 40 maçta 36 kez ağları sarsıp 8 de asist yaparak çifte kupa kazanılmasında byük bir rol oynadı ve adını yeniden dev kulüplerin transfer listesine yazdırdı.

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