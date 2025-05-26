Galatasaray’a büyük şok! Victor Osimhen transferini duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Victor Osimhen, yaptığı katıyla hem saha içinde hem de dışında çok sevilen bir figür haline geldi.
İkonik maskesiyle tribünlerin sevgilisi olan 26 yaşındaki forvetin geleceği hakkında vereceği karar merak konusu olarak bekleniyor.
Victor Osimhen (AA)
TEK TARAFLI BİR KARAR DEĞİL
Sarı kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, 5. yıldız kutlamalarında yıldız oyuncu hakkında açıklamada bulundu.
Özbek; "Osimhen çok önemli bir oyuncu, şampiyonlukta çok büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, bu kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray, tabii ki onu isteyecektir. Ancak tek taraflı bir karar değil." dedi.
Victor Osimhen (İHA)
BÜYÜK MUTLULUK OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk da Nijeryalı golcü hakkında; "Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.
Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle." diye konuştu.