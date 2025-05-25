SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasına ait maç programını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sezonun kapanış karşılaşmaları 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günleri oynanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 01:38 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 01:38
Süper Lig’de 38. haftanın programı açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TFF'nin resmi internet sitesinde paylaşılan takvime göre, son hafta mücadelelerinin tarih ve saatleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Mayıs Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

31 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Türk Telekom
Galatasaray 5. yıldızını kutladı: Yer gök sarı kırmızıya boyandı! Veda ve gözyaşı
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?
Babanın çağrısı karşılıksız kalmadı binler bir araya geldi! Lösemiyi yenen Ali Asaf için gökyüzüne balonlar bırakıldı
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
Kartal Atmaca’ya diş geçiremedi! Beşiktaş - ÇAYKUR Rizespor: 1-2 | MAÇ SONUCU
7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu
Fırtına’dan kötü kapanış! Trabzonspor - Samsunspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın evinden çıktı! Kasanın içinde ne var? Meridyen otelde İmamoğlu’nu karşılayan isim hakkında şok iddia
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Sakat kurultayda son viraj! Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...
Sultanu’ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek rahmetle anılıyor! Onurlu şahsiyetin esaslı portresi: Ayasofya hayalini Başkan Erdoğan gerçekleştirdi
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı