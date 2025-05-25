Adana Demirspor'un golleri 32. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi, 65. dakikada Nabil Alioui ve 90+4. dakikada Abat Aymbetov'dan geldi. Başakşehir'in gollerini ise 20. dakikada Phillippe Keny ve 35. dakikada Christopher Operi kaydetti.

Adana Demirspor'da Osman Kaynak, 34. ve 45+2. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Başakşehir 13. yenilgisini alırken 54 puanda kaldı. Sezonu 5. sırada tamamlaması kesinleşen İstanbul ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Adana Demirspor ise bu galibiyetle moral bulurken ligdeki galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir, deplasmanda şampiyon Galatasaray ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.