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Mucizevi geri dönüş! Başakşehir - Adana Demirspor: 2-3 | MAÇ SONUCU

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana temsilcisi 3-2 kazanarak sezonun 3. galibiyetini elde etti.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 22:15 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 22:21
Mucizevi geri dönüş! Başakşehir - Adana Demirspor: 2-3 | MAÇ SONUCU

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Adana Demirspor'un golleri 32. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi, 65. dakikada Nabil Alioui ve 90+4. dakikada Abat Aymbetov'dan geldi. Başakşehir'in gollerini ise 20. dakikada Phillippe Keny ve 35. dakikada Christopher Operi kaydetti.

Adana Demirspor'da Osman Kaynak, 34. ve 45+2. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Başakşehir 13. yenilgisini alırken 54 puanda kaldı. Sezonu 5. sırada tamamlaması kesinleşen İstanbul ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Adana Demirspor ise bu galibiyetle moral bulurken ligdeki galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir, deplasmanda şampiyon Galatasaray ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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