PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Turan Eyüpspor'dan ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u 2-1 yenen Eyüpspor'da bir süredir beklenen ayrılık resmileşti. İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız, Arda Turan'ın takımdan ayrılacağını duyurdu. Genç teknik adam da kulübe veda etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 18:39
Arda Turan Eyüpspor’dan ayrıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Arda Turan (AA)Arda Turan (AA)

Kulaksız, "Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." dedi.

Arda Turan (AA)Arda Turan (AA)

Fatih Kulaksız, "Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız." sözlerini sarf etti.

Arda Turan (AA)Arda Turan (AA)

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA

Genç teknik adam, 3 puanla ayrıldıkları Antalyaspor maçından sonra vedasını açıkladı. Turan; "Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU VEDA!

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından saha içerisinde oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dolmabahçe’de kritik zirve: Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi | Gündemde terörsüz Türkiye terörsüz Suriye
Hayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktı
Galatasaray’ın Göztepe maçı ilk 11’i belli oldu
Ukrayna ile Rusya arasında bir takas daha! 307 esir teslim edildi
Başkan Erdoğan’dan Etnospor’a ziyaret! O anları ayakta alkışladı
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay ve Derya Kor adliyeye sevk edildi
Elektrik kesintisi bu kez Fransa’yı vurdu! Cannes Film Festivali de etkilendi
ABB’de karton bardak vurgunu! Mansur Yavaş’a sert tepki: 5 tıra sığdırdığını söylüyorlar fiziken bu imkansızdır!
Ekrem İmamoğlu’nu yakından tanıyan iş insanı bombayı patlattı: Örgütün omurgası kırıldı
Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı
İnfaz düzenlemesiyle çifte bayram! Kimler tahliye olacak? Yaşa göre düzenleme...
Trump’tan nükleer imza! Beyaz Saray’da uranyum kararı: En büyük tesisi yapacağız dedi
Google tekelini yapay zeka kırdı! 2022’den beri ilk kez tehdit altında
CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon | Saraçhane’deki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! Seçil Erzan dosyasında ismi geçen tefeci dosyada
Türkiye Entelektüel Oyunları TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali atv ekranlarında!
Türkiye zirvede! Hayvancılıkta Avrupa’da yeniden ilk sıraya yükseldik
Yapım şirketi sahibi itirafçı oldu! İBB’deki rüşvet ağını anlattı: Ver parayı al hak edişi
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...