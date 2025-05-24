Kevin De Bruyne imzayı atıyor! Şampiyonla anlaştı: İşte maaşı

Manchester City'den ayrılan ve adı Galatasaray ile de anılan Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu. İngiliz ekibinin Belçikalı yıldızı, kariyerine İtalya'da devam edecek.
Manchester City'den ayrılan ve adı Galatasaray ile de anılan Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu. İngiliz ekibinin Belçikalı yıldızı, kariyerine İtalya'da devam edecek.
Relevo'nun haberine göre 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A şampiyonu Napoli ile anlaşmaya vardı. De Bruyne'nin, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Yıldız futbolcunun yeni takımında yıllık net 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Böylece Manchester City'deki uzun kariyerine son veren De Bruyne, İtalya macerasına başlamış olacak.