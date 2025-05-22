Trabzonspor’a sürpriz forvet adayı: Aboubakar

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Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan Trabzonspor'a yeni sezon öncesi tanıdık bir isim önerildi: Vincent Aboubakar. Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen ve sonrasında Hatayspor'a kiralık gönderilen Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi sona erdi.



Bonservisi elinde olan ve Şenol Güneş ile iyi ilişkileri bulunan Aboubakar, Trabzonspor'a mesaj yolladı. 33 yaşındaki oyuncu, 3-4 sezon daha oynayabileceğini belirterek uygun şartlar oluşursa bordo mavili takıma gelebileceğini belirtti.



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Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta yüksek verim aldığı Vincent Aboubakar konusunda Fatih Tekke'nin görüşü alınacak ve yönetim buna göre bir karar verecek. Oyuncunun bonservisinin elinde olması, Türkiye'yi tanıması ve uyum sorunu çekmeyecek olması avantaj.



Forvet konusunda sıkıntı çeken ve Simon Banza'nın ayrılacak olması sebebiyle yeni golcü bakan Fırtına'da Fatih Tekke'nin de onaylaması halinde Kamerunlu oyuncu yedek isim olarak kadroda düşünülebilir.