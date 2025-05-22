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Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi!

Fenerbahçe'de gözler olağanüstü genel kurula çevrilse de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 09:11
Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi!

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Fenerbahçe'de hem seçim hem de teknik direktör krizi aynı anda yaşanıyor.

Başkan Ali Koç, pazar günü yaptığı açıklamada seçim tarihini eylül ayı olarak duyurdu. Ancak muhalefet cephesi, bu tarihi öne çekmek adına yoğun bir imza kampanyası yürütüyor. Yönetim, seçimin erkene alınmaması için direnirken, kulübü meşgul eden en önemli gündem maddesi ise Jose Mourinho'nun durumu.

AYRILIĞA DİRENİYOR

Geçtiğimiz sezonun futbol anlamında hayal kırıklığı yaratmasının ardından Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli teknik adamla yolları ayırmak istiyor. Ancak Mourinho cephesi, ayrılığa sıcak bakmıyor. Kariyeri boyunca kulüplerden aldığı yüksek tazminatlarla dikkat çeken Mourinho'nun, Fenerbahçe'den de bu geleneği bozmak istemediği öğrenildi.

NE KAMP NE RAPOR DURDU

Eyüpspor maçının ardından yeni sezon için kamp planlamasını duyuran deneyimli hoca, hazırlık maçları dahil detaylı bir program hazırladı. Mourinho'nun ayrıca yönetimle bir transfer raporu da paylaştığı ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler, Portekizli hocanın ayrılığa kapalı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

15 MİLYON EURO PAHASINA VEDA

Fenerbahçe yönetimi, yüksek maliyetli ayrılık nedeniyle eli kolu bağlı durumda. Mourinho ile yolları ayırmak isteyen Başkan Koç ve ekibi, yeniden görüşme hazırlığında. Eğer anlaşma sağlanırsa, yeni teknik direktör arayışı hız kazanacak.

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