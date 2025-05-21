Selim Koray’dan Ali Koç’a çağrı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve 1907 Derneği'nin kurucu üyesi olan Selim Koray, sarı lacivertli kulüpteki seçim gündemini değerlendirdi ve başkan Ali Koç'a bir çağrıda bulundu.



İşte Selim Koray'ın yorumu:



"Sayın Ali Koç,



Geçtiğimiz yılki seçim sürecinde, tüm sportif sonuçlara rağmen camiamızın büyük çoğunluğu nezdinde hâlâ sevgi ve saygıyla karşılanan bir başkandınız. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bu güçlü duyguların giderek zayıfladığına ve yerini sorgulamalara bıraktığına üzülerek tanıklık ediyoruz.



Artık siz de dönüp arkanıza baktığınızda, "Beni hâlâ kim destekliyor?" sorusunu sormak zorundasınız.



Sayın Başkan, burası Fenerbahçe. Taraftar, denizde geçirdiğiniz fırtınalarla, çektiğiniz çilelerle ya da ödediğiniz bedellerle değil, gemiyi şampiyonluk limanına yanaştırıp yanaştıramadığınızla ilgilenir."