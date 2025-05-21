SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Guardiola'dan istifa sözleri!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, gelecek sezon geniş bir kadro istemediğini söyledi. Guardiola, bunun sağlanmaması durumunda görevinden ayrılabileceğini kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:07 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:07
Guardiola’dan istifa sözleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Başarılı teknik adam, "Yönetime gelecek sezon geniş bir kadro istemediğimi söyledim. 5-6 oyuncuyu tribüne göndermek istemiyorum. Eğer bu sağlanmazsa Manchester City'de kalmam." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Guardiola, "Oyuncuları tribüne gönderip oynatmamak benim ruhuma aykırı. Bu sezon bu durum oluştu çünkü sakat oyuncularımız vardı ve dört oyuncu daha aldık. Ama oyuncularımız artık geri döndü. Gelecek sezon böyle olamaz." sözlerini sarf etti.

Guardiola, son olarak, "Bir menajer olarak 24 oyuncu ile antrenman yapamam. Seçim yaptığımda 5-6 oyuncu Manchester'da kalıyor ve oynamıyor. Gelecek sezon bu olmayacak. Kulübe bunu istemediğimi söyledim." diye konuştu.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City'de yaz transfer döneminde kadroda önemli değişikliklerin olması bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
FETÖ Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleme peşinde! MÖZ’ün yeniden yapılanma hayali: İmamoğlu ve Süleymancılara neden arka çıktılar?
Ekrem İmamoğlu’nun çekirdek ekibindeydi! Ertan Yıldız’ın itirafları CHP’yi ve Saraçhane bülbüllerini susturdu
ABD istihbaratı İsrail İran’ın nükleer tesislerine saldıracak dedi! Trump’la büyük kopuş
Mehmet Çetin olayında flaş gelişme! Bayram Akçay’ın evinde silah bulundu
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
Jill Biden yaşlılara kötü muamele ile mi suçlanacak? Joe Biden’ın kanser olduğu ortaya çıkmıştı: Trump’ın ekibinden flaş çıkış | Her şey Kamala Harris için
Hal yasasında sona doğru! Fırsatçılara dur denecek! Berat Albayrak yıllar önce dile getirmişti
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
Aydın’da eşini ve iki çocuğunu korkunç bir planla öldürmüştü! Dehşet evi görüntülendi! Acı gerçek tüyler ürpertti
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
Meteoroloji haritası kıpkırmızı: Çöl gibi sıcaklar kapıda, O iller 39-40 dereceyle zirve yapacak! Sonra aniden yağmur geliyor
Bu yıl emekli olmak 2026’ya göre avantajlı! TAKVİM enflasyon ve büyüme tahminlerine göre aylık farkını hesapladı
Napoli’den Osimhen açıklaması: Fenerbahçe teklif yaptı mı?
Torbacı avukat yakalandı! Uyuşturucu ağını hükümlü detaylı şekilde anlattı: Eliyle işaret etti
Suriye’ye peş peşe kritik ziyaretler! MİT Başkanı Kalın Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü MSB Şam’dan fotoğraf paylaştı
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!