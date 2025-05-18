Galatasaray yönetimi, İstanbul Valiliği'ne Yenikapı Meydanı'nda kutlama organizasyonu için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Planlara göre Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek üstü açık otobüsle Yenikapı'ya ulaşacak. Taraftarlarla buluşacak olan takım, dev bir organizasyonla 5. yıldızı kutlayacak.

⏰ KUTLAMA GÜNÜ NE ZAMAN OLACAK?

Kutlamanın tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği günün ertesi haftasında yapılması planlanıyor. Bu durumda 18 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçının ardından, olası kutlama tarihi olarak 20-25 Mayıs haftası ön plana çıkıyor. Kulüp kaynaklarına göre, net tarih İstanbul Valiliği'nden gelecek izne göre belirlenecek.

👕 5 YILDIZLI FORMALAR YOLDA

Galatasaray'ın forma tedarikçisi Puma, yeni sezona özel 5 yıldızlı formaların üretimine başladı. Sezon başında 4 yıldızla satışa çıkan formaların üzerine eklenecek 5. yıldız için tasarım alanı şimdiden belirlenmişti. Mağazalarda hummalı bir çalışma sürerken, 5 yıldızlı tişört, atkı ve bayrak gibi özel ürünler taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor.