Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi.
Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi.
Galatasaray yönetimi, İstanbul Valiliği'ne Yenikapı Meydanı'nda kutlama organizasyonu için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Planlara göre Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek üstü açık otobüsle Yenikapı'ya ulaşacak. Taraftarlarla buluşacak olan takım, dev bir organizasyonla 5. yıldızı kutlayacak.
Kutlamanın tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği günün ertesi haftasında yapılması planlanıyor. Bu durumda 18 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçının ardından, olası kutlama tarihi olarak 20-25 Mayıs haftası ön plana çıkıyor. Kulüp kaynaklarına göre, net tarih İstanbul Valiliği'nden gelecek izne göre belirlenecek.
Galatasaray'ın forma tedarikçisi Puma, yeni sezona özel 5 yıldızlı formaların üretimine başladı. Sezon başında 4 yıldızla satışa çıkan formaların üzerine eklenecek 5. yıldız için tasarım alanı şimdiden belirlenmişti. Mağazalarda hummalı bir çalışma sürerken, 5 yıldızlı tişört, atkı ve bayrak gibi özel ürünler taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor.
Tıpkı 2023'te olduğu gibi, bu yıl da İstanbul'un dört bir yanında kutlamaların yapılması bekleniyor. Özellikle RAMS Park çevresi, Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray Lisesi önü ve Boğaz hattında yoğun kalabalıklar oluşması muhtemel. İstanbul Emniyeti, şimdiden trafik ve güvenlik önlemlerini gündemine aldı.
Öte yandan Galatasaray, şampiyonluk sonrası kadro planlamasına da hız verdi. 5. yıldız sonrası Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla çıkmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız Osimhen'in transferi için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, oyuncudan gelecek cevaba göre hamlesini yapacak.