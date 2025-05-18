Barış Alper Yılmaz’dan attığı gol sonrası selfieli sevinç

Kayserispor ağlarını havalandıran Barış Alper Yılmaz, attığı golün hemen ardından saha kenarına giderek bir cep telefonu aldı. Ardından takım arkadaşlarını yanına çağırarak tribünlere karşı selfie pozu verdi. Bu anlar, hem stadyumda hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SELFİE'YE SARI KART CEZASI

Barış Alper Yılmaz, bu sıra dışı gol sevincinin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. FIFA kuralları gereği saha içerisinde cep telefonu gibi dış ekipman kullanımı yasak olduğu için oyuncuya kart gösterildi.