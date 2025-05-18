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Barış Alper Yılmaz'dan attığı gol sonrası selfieli sevinç

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede sıra dışı bir gol sevinci yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi. Milli yıldız, selfie sevinci sonrasında sarı kart gördü.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 19:58 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 19:58
Barış Alper Yılmaz’dan attığı gol sonrası selfieli sevinç

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Kayserispor ağlarını havalandıran Barış Alper Yılmaz, attığı golün hemen ardından saha kenarına giderek bir cep telefonu aldı. Ardından takım arkadaşlarını yanına çağırarak tribünlere karşı selfie pozu verdi. Bu anlar, hem stadyumda hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SELFİE'YE SARI KART CEZASI
Barış Alper Yılmaz, bu sıra dışı gol sevincinin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. FIFA kuralları gereği saha içerisinde cep telefonu gibi dış ekipman kullanımı yasak olduğu için oyuncuya kart gösterildi.

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