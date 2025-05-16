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Formula 1'de heyecan devam ediyor!

Formula 1'de sezonun yedinci durağı Emilia-Romagna olacak. Sezon tüm hızıyla devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 14:01
Formula 1’de heyecan devam ediyor!

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İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarış, 63 tur üzerinden düzenlenecek.

Sıralama turları cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 18 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonun ilk altı yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri, 4 kez zafere ulaşırken takım arkadaşı Lando Norris ve Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Emilia-Romagna Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 131 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 115

3. Max Verstappen (Hollanda): 99

4. George Russell (Büyük Britanya): 93

5. Charles Leclerc (Monako): 53

Takımlar:

1. McLaren: 246

2. Mercedes: 141

3. Red Bull: 105

4. Ferrari: 94

5. Williams: 37

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