Acun Ilıcalı’nın Emre Belözoğlu düşüncesi!

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Ruben Selles ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.



Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın gündem maddesinin Championship'i bilen bir teknik direktör bulmak olduğu yazıldı.



Haberde, Hull City'nin teknik direktör listesine yer verildi ve listede Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun adının yer alması da dikkat çekti.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR



Alex de Souza'nın ardından ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine 1.5 yıllık imza atmıştı.



ANTALYASPOR PERFORMANSI



Antalyaspor'un başında bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 44 yaşındaki Emre Belözoğlu, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.