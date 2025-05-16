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Beşiktaş'ın gözü Cerny'de!

Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla hatırlanan Vaclav Cerny için önümüzdeki günlerde temaslar başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 10:05
Beşiktaş’ın gözü Cerny’de!

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Başkan Serdal Adalı ve yönetimi seçimde güven tazelemesinin ardından transferde gaza bastı. Yabancı oyuncuları sahada liderlik yapabilecek ve takımın kuruluş sürecinde önemli rol oynayacak isimlerden seçecek olan yönetimin hedefindeki isimlerden biri oldukça tanıdık: Vaclav Cerny.

Çek yıldız, özellikle Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 27 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Cerny, geçtiğimiz günlerde kiralık olarak forma giydiği İskoçya ekibi Rangers'dan ayrılacağını açıklamıştı.

ÇABUK VE BİTİRİCİ

Rangers'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da bulunan Cerny için önümüzdeki günlerde resmî girişimlerin başlaması bekleniyor.

Bu sezon Rangers formasıyla 50 maça çıkan Cerny, 18 gol ve 8 asistlik performansının yanı sıra saha içindeki lider rolüyle de takımına büyük katkı sağladı. Çek yıldız kısa mesafedeki çabukluğu ve bitiriciliği ile uzak mesafe şutlarıyla öne çıkıyor.

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