Cristiano Ronaldo'nun dinlendirildiği karşılaşmada Al Nassr'a galibiyeti getiren goller 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ve 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6, 59, 64 ve 74. dakikalarda Sadio Mane ve 90+4. dakikada penaltıdan Mohammed Marran tarafından kaydedildi.

Ev sahibi ekip Al Akhdoud'da kaleci Paulo Vitor, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Al Nassr puanını 63'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Al Akhdoud ise 28 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Akhdoud, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Nassr ise sahasında Al Taawon'u konuk edecek.