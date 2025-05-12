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Ronaldo yokken tarihi fark! Al Akhdoud - Al Nassr: 0-9 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Lig’in 31. haftasında Al Nassr, deplasmanda karşılaştığı Al Akhdoud’u 9-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadyumu’nda oynanan mücadelede Cristiano Ronaldo’nun dinlendirilmesine rağmen konuk ekip gol yağmuruna tuttu.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 23:16
Ronaldo yokken tarihi fark! Al Akhdoud - Al Nassr: 0-9 | MAÇ SONUCU

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Cristiano Ronaldo'nun dinlendirildiği karşılaşmada Al Nassr'a galibiyeti getiren goller 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ve 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6, 59, 64 ve 74. dakikalarda Sadio Mane ve 90+4. dakikada penaltıdan Mohammed Marran tarafından kaydedildi.

Ev sahibi ekip Al Akhdoud'da kaleci Paulo Vitor, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Al Nassr puanını 63'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Al Akhdoud ise 28 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Akhdoud, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Nassr ise sahasında Al Taawon'u konuk edecek.

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