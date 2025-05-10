Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözlerine rakip takımı kutlayarak başlayan Buruk, "Trabzonspor, 19 yaş altı takımıyla ülkemizi gururlandırdı. Bu başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte Okan Buruk'un maç öncesi değerlendirmeleri…

"KUPA FİNALİNDEN DOLAYI..."

"Hiçbir şeyin konsantrasyonumuzu düşürmemesi gerekiyor. Rakibimizin de Türkiye Kupası finalinden dolayı rotasyona gittiğini görüyoruz. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz."