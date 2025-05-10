Abdülkerim Bardakcı’dan 13 sene sonra ilk! Golü attı dansı yaptı

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası, karşılıklı ataklara rağmen golsüz eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da savunmada dikkatli bir görüntü çizerken, hücumda ise son dokunuşlarda etkisiz kaldı.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Galatasaray öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Golün ardından sevincini klasikleşen 'Pode' dansı ile kutlayan deneyimli stoper, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü atmış oldu.
Abdülkerim Bardakcı ve arkadaşlarının gol sevinci (Galatasaray)
Abdülkerim ayrıca, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda attığı gollerle birlikte sezon toplamında 5. gol sevincini yaşadı. Maça 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
Opta verilerine göre, Abdülkerim Bardakcı, Necati Ateş'ten (Nisan 2012) bu yana Trabzonspor deplasmanında kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu olarak tarihe geçti.
Karşılaşma 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Cimbom, bir sonraki hafta sahasında Kayserispor'dan puan alması halinde, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.