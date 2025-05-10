Abdülkerim Bardakcı’dan 13 sene sonra ilk! Golü attı dansı yaptı

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası, karşılıklı ataklara rağmen golsüz eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da savunmada dikkatli bir görüntü çizerken, hücumda ise son dokunuşlarda etkisiz kaldı.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Galatasaray öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Golün ardından sevincini klasikleşen 'Pode' dansı ile kutlayan deneyimli stoper, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü atmış oldu.