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Xabi Alonso mağlubiyetle veda etti! Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund: 2-4 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun veda maçında Borussia Dortmund’u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip Dortmund 4-2'lik skorla kazandı.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 19:05 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 19:05
Xabi Alonso mağlubiyetle veda etti! Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund: 2-4 | MAÇ SONUCU

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Leverkusen, 30. dakikada Jeremie Frimpong ile öne geçse de Dortmund hemen 3 dakika sonra Julian Brandt ile skoru eşitledi. 43. dakikada Julian Ryerson, Dortmund'u öne geçirirken, ikinci yarıda farkı açan goller Karim Adeyemi (73') ve Sehrou Guirassy (77')'den geldi. Leverkusen'in ikinci golü ise 90+2. dakikada Jonas Hofmann'dan geldi.

Bu mağlubiyetle Leverkusen'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sezonun 3. yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar, 68 puanda kaldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Dortmund ise üst üste 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 54'e yükseltti.

Bayer Leverkusen, son haftada Mainz deplasmanına çıkacak. Borussia Dortmund, sahasında Holstein Kiel ile karşılaşacak.

XABİ ALONSO'YA VEDA: DUYGUSAL ANLAR
Sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacağı açıklanan teknik direktör Xabi Alonso, BayArena'daki son maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar ve kulüp yönetimi tarafından alkışlarla uğurlanan Alonso, duygusal anlar yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaklaşık 2,5 yıllık ve tarihimizin en başarılı döneminin ardından, antrenörümüz Xabi Alonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor." denildi.

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