Galatasaray yıldız futbolcsunun kardeşini transfer ediyor
Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, geleceğe yönelik hamleleri kapsamında Almanya’dan dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 19:59Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 19:59
Bild'in haberine göre Galatasaray, Schalke U19 takımında forma giyen ve A Milli Takım oyuncusu Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Freiburg'un da devrede olduğu transfer yarışında Galatasaray'ın, 18 yaşındaki genç stoper için 200 bin Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Schalke U19 formasıyla 20 resmi maça çıkan Mertcan Ayhan, 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.