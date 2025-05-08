Galatasaray yıldız futbolcsunun kardeşini transfer ediyor

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Bild'in haberine göre Galatasaray, Schalke U19 takımında forma giyen ve A Milli Takım oyuncusu Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Freiburg'un da devrede olduğu transfer yarışında Galatasaray'ın, 18 yaşındaki genç stoper için 200 bin Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Schalke U19 formasıyla 20 resmi maça çıkan Mertcan Ayhan, 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.