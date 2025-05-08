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Arda Turan Shakhtar Donetsk yolcusu

Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan'ın yenia dresi belli oluyor. Son iki sezonda gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren genç teknik adam, Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile masaya oturdu ve anlaşmaya çok yakın

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 19:47 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 19:47
Arda Turan Shakhtar Donetsk yolcusu

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Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a gelerek Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin olumlu geçtiği ve tarafların büyük ölçüde anlaştı.

GELECEK SEZON ÇALIŞACAK
Sports Digitale'in haberine göre adı daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Arda Turan için bu kez Avrupa'dan resmi bir hamle geldi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in, Arda Turan'ı 2025-26 sezonu için teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği öğrenildi.

44 GALİBİYETİ VAR

Arda Turan, Eyüpspor'un teknik direktörü olarak bugüne kadar 81 resmi maçta görev yaptı. Genç teknik adam, bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak maç başına 1.80 puan ortalaması yakaladı. Bu istatistikle, kısa sürede elde ettiği başarı Arda Turan'ı Türk futbolunun gelecek vadeden teknik direktörleri arasına taşıdı.


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