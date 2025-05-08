Arda Turan Shakhtar Donetsk yolcusu

Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a gelerek Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin olumlu geçtiği ve tarafların büyük ölçüde anlaştı.

GELECEK SEZON ÇALIŞACAK

Sports Digitale'in haberine göre adı daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Arda Turan için bu kez Avrupa'dan resmi bir hamle geldi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in, Arda Turan'ı 2025-26 sezonu için teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği öğrenildi.

44 GALİBİYETİ VAR

Arda Turan, Eyüpspor'un teknik direktörü olarak bugüne kadar 81 resmi maçta görev yaptı. Genç teknik adam, bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak maç başına 1.80 puan ortalaması yakaladı. Bu istatistikle, kısa sürede elde ettiği başarı Arda Turan'ı Türk futbolunun gelecek vadeden teknik direktörleri arasına taşıdı.



