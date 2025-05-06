Fenerbahçe’ye 40 yılda tarihi fark!

Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray artık şampiyonluk için gün sayıyor.



Kalan 4 maçından 4 puan çıkarması halinde tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşacak olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda göğsüne 5. yıldızı takan ilk takım ünvanını da alacak.



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Eğer Fenerbahçe cuma günü Başakşehir'e kaybederse Galatasaray, Trabzon'dan 1 puanla dönmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar böylece 40 yıldır Süper Lig'deki büyük üstünlüğünü daha da pekiştirecek.



1985 yılında sadece 6 şampiyonluğu olan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde bulunan Galatasaray ardından inanılmaz bir çıkış yakaladı.



Bu sezon ipi göğüslemesi halinde son 40 yıldaki 19. zaferini yaşayacak olan Sarı-Kırmızılılar neredeyse 2 yılda bir şampiyonluğa ulaşmış olacak. Böylece Fenerbahçe ile aradaki şampiyonluk sayısı farkı da 6'ya çıkacak.



FENERBAHÇE 8 KEZ İPİ GÖĞÜSLEYEBİLDİ



Fenerbahçe 1985 sonrası yalnızca 8 şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş 10 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla beraber hem sportif anlamda çok büyük bir eşiği aşmış olacak.