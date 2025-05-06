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Fenerbahçe'ye 40 yılda tarihi fark!

Tarihindeki 25. zafere bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, eğer hedefe ulaşırsa son 40 yılda 19. kez bunu başarmış olacak. 1985 yılında Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde olan Galatasaray bu kez ezeli rakibine 6 şampiyonluk fark atacak.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:04 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 12:04
Fenerbahçe’ye 40 yılda tarihi fark!

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Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray artık şampiyonluk için gün sayıyor.

Kalan 4 maçından 4 puan çıkarması halinde tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşacak olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda göğsüne 5. yıldızı takan ilk takım ünvanını da alacak.

HAFTA SONU RESMİ OLARAK BİTEBİLİR

Eğer Fenerbahçe cuma günü Başakşehir'e kaybederse Galatasaray, Trabzon'dan 1 puanla dönmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar böylece 40 yıldır Süper Lig'deki büyük üstünlüğünü daha da pekiştirecek.

1985 yılında sadece 6 şampiyonluğu olan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde bulunan Galatasaray ardından inanılmaz bir çıkış yakaladı.

Bu sezon ipi göğüslemesi halinde son 40 yıldaki 19. zaferini yaşayacak olan Sarı-Kırmızılılar neredeyse 2 yılda bir şampiyonluğa ulaşmış olacak. Böylece Fenerbahçe ile aradaki şampiyonluk sayısı farkı da 6'ya çıkacak.

FENERBAHÇE 8 KEZ İPİ GÖĞÜSLEYEBİLDİ

Fenerbahçe 1985 sonrası yalnızca 8 şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş 10 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla beraber hem sportif anlamda çok büyük bir eşiği aşmış olacak.

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