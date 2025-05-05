Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de toplam 10 puan bırakırken, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Bellona Kayserispor ile oynanan ve 3-3 sonuçlanan maç, şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybıydı.
Sofyan Amrabat (AA)
17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 17 maçtır süren yenilmezlik serisi, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle son buldu. Ligin ilk yarısında yine aynı skorla Beşiktaş'a kaybeden sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana 13 galibiyet ve 4 beraberlik alarak zirve takibini sürdürüyordu. Ancak ikinci yarıda yine Beşiktaş karşısında aynı tarifeyi yaşadılar.
Sofyan Amrabat (Takvim Foto Arşiv)
AMRABAT'A RUSYA'DAN TALİP VAR
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, teknik direktör Jose Mourinho'nun son haftalardaki tercihleri arasında yer almasa da Avrupa kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Fransız basınına göre, Rus ekibi Zenit, Faslı yıldıza talip oldu.