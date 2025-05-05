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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de toplam 10 puan bırakırken, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Bellona Kayserispor ile oynanan ve 3-3 sonuçlanan maç, şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybıydı.

Sofyan Amrabat (AA) 17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 17 maçtır süren yenilmezlik serisi, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle son buldu. Ligin ilk yarısında yine aynı skorla Beşiktaş'a kaybeden sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana 13 galibiyet ve 4 beraberlik alarak zirve takibini sürdürüyordu. Ancak ikinci yarıda yine Beşiktaş karşısında aynı tarifeyi yaşadılar.