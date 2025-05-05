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Nicolo Zaniolo için çarpıcı yorum! "Kariyerinin sonu"

Galatasaray’dan sezonun ikinci yarısında Fiorentina’ya kiralanan Nicolo Zaniolo, eski takımı Roma’ya karşı oynanan karşılaşmada yeniden gündem oldu. Mücadeleye sonradan dahil olan İtalyan oyuncu, maçın son dakikalarında hakeme yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 20:33 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 20:33
Nicolo Zaniolo için çarpıcı yorum! Kariyerinin sonu

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İtalyan futbolcunun sözlü tepkileri ve hakem raporu şu anda inceleniyor. Serie A Disiplin Kurulu'nun, Zaniolo'ya verilecek cezayı salı günü açıklaması bekleniyor. Oyuncunun kaç maç ceza alacağı, sezon sonundaki geleceğini de doğrudan etkileyebilir.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

"FİORENTİNA KARİYERİNİN SONU GİBİ"
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Zaniolo'nun Roma maçında gördüğü kırmızı kartın ardından dikkat çekici bir yorumda bulundu: "Bu kart, Zaniolo'nun Fiorentina'daki kariyerinin sonu gibi görünüyor."

Nicolo Zaniolo (AP)Nicolo Zaniolo (AP)

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Galatasaray ve Fiorentina arasındaki anlaşmada 25 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak İtalyan basını, Fiorentina'nın bu opsiyonu kullanma niyetinde olmadığını daha önce ortaya koymuştu. Zaniolo, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

PERFORMANS BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Zaniolo, Fiorentina formasıyla şu ana dek 12 resmi maçta süre aldı ancak gol ya da asist katkısı veremedi. Hem performans eksikliği hem de disiplin sorunları nedeniyle İtalyan kulübünün, oyuncuyla yollarını ayırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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