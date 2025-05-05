Nicolo Zaniolo için çarpıcı yorum! "Kariyerinin sonu"

Nicolo Zaniolo (EPA)

PERFORMANS BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Zaniolo, Fiorentina formasıyla şu ana dek 12 resmi maçta süre aldı ancak gol ya da asist katkısı veremedi. Hem performans eksikliği hem de disiplin sorunları nedeniyle İtalyan kulübünün, oyuncuyla yollarını ayırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.