SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Serdal Adalı'dan 4 derbi galibiyetli sezon vurgusu

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta, başkan Serdal Adalı galibiyetin ardından konuştu. Adalı, zorlu sezona rağmen elde edilen başarıya dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 21:47 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 21:47
Serdal Adalı’dan 4 derbi galibiyetli sezon vurgusu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından yazılı açıklamada bulundu.

Adalı, açıklamasında "Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir." dedi.

İşte Serdal Adalı'nın açıklaması:

"Bugün deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek camiamıza, büyük taraftarımıza bir derbi zaferi daha armağan eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Beşiktaşımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir.

Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir.

Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | AKM’de Özgür Özel’e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı... AK Parti’den açıklama, Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu
Özel’e saldırı sonrası ’CIA Kod 705 Sezgin’ iş başında! Efendileri operasyon çekti, ses ondan geldi: Osmanlı çocuğu dediler CHP’li çıktı
Kartal’dan şampiyonluk darbesi! Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’e veda | AKM’ye tabutunda zeytin dalı ile geldi... Annesi ağıt yaktı | Başkan Erdoğan’dan ve MİT’ten mesaj...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında iki takımın taraftarlarından Ali Koç istifa sesleri
Son dakika: Saldırı sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama: Birileri bugün barış konuşulmasını istemedi
Terörsüz Türkiye sürecine CIA - MOSSAD müdahalesi! Sırrı Süreyya Önder üzerinden mesaj... Özgür Özel’e saldırının arka planı
Emekliye %17.91’lik ilave zam oranı çıktı! SSK BAĞKUR’luya en düşük 17 bin 60 lira kök maaş! 14.699 TL üstü alanlar...
Özgür Özel’e saldırıda Zafer Partisi izi! Selçuk Tengioğlu’nun ağabeyi Davut Tengioğlu Ümit Özdağ’ın yol arkadaşı çıktı
Özel’e saldırıda bulunan meczup suç makinesi çıktı! 21 yıl önceki vahşet TAKVİM manşetinde
TAKVİM yazdı Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı! CHP muvazeneyi kaybetti: Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, milletin iradesine bant çekiyorlar
Altında ortalık toz duman! İslam Memiş 6.000 TL için tarihi verdi: Gram bu rakama geri gelebilir
Başkan Erdoğan KKTC dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı! İsrail hesap verecek... Dürzilere uyarı... Gazze mesajı
16 soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası | 1 konut için 1 milyon 875 bin TL destek! Kimler faydalanabilir?
Paralel İmamoğlu! 1997’de ilk haşhaşi koleji açtı 15 Temmuz’da FETÖ ile ’yat’tı... Hain gecede kiralık teknede kimden ne talimat aldı?
CHP’li vekillere ’şaibeli kurultay’ fezlekesi! TAKVİM o isimleri açıklıyor: Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer...
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
Tapular sahte ihanet gerçek! Didim’deki 1.7 milyarlık emlak vurgununda yeni gelişme | Eski sevgili çeteyi çökertti
Mısır’dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji il il paylaştı: İstanbul’da termometre 26’yı gösterecek | 4 Mayıs hava durumu
Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Yine aynı film