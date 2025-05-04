İzmir temsilcisi Göztepe, maça çok hızlı başladı. 3. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 9. dakikada ise Lasse Nielsen ile bulduğu gollerle henüz ilk 10 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi Adana Demirspor, 33. dakikada Ali Yavuz Kol ile farkı bire indirdi ancak kalan dakikalarda eşitlik için yeterli çabayı gösteremedi

Son 3 haftada 7 puan toplayan İzmir temsilcisi, puanını 46'ya yükseltti. Buna karşın Mavi Şimşekler, aldığı bu mağlubiyetle birlikte üst üste 7. yenilgisini yaşadı ve sezonun en kötü dönemlerinden birine girdi.

Maç sonrası oluşan puan durumunda Adana Demirspor'un eksi 2 puanda kaldığı bilgisi muhtemelen sistemsel bir hata; doğrulanması gereklidir.