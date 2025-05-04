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Amatör Lig'e düşen Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig’in 26. haftasında aldığı kritik galibiyetle Nesine 3. Lig’e yükselmeyi başardı.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 17:19
Amatör Lig’e düşen Eskişehirspor 3. Lig’e yükseldi!

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Eskişehirspor, Mezitli karşısında oynadığı zorlu maçta 72. dakikada Necati Önal'ın attığı golle 1-0 galip geldi. Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlı ekip puanını 67'ye yükselterek sezonu zirvede tamamladı.

Geçmişte Süper Lig'de büyük başarılar elde eden, Avrupa kupalarında da boy gösteren Eskişehirspor, son yıllarda yaşadığı maddi ve sportif sorunlar nedeniyle amatör liglere kadar gerilemişti.

Ancak bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla yeniden yükselişe geçen ekip, önümüzdeki sezon Nesine 3. Lig'de mücadele edecek.

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