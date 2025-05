Beşiktaş’a 10 milyon euroluk şok! Transfer bitti: İşte yeni takımı

Krzsytof Piatek (AA)

Başakşehir'in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek'in kariyerine Katar'da devam etmesi artık an meselesi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Katar temsilcisi Al Sadd, ocak ayından bu yana Polonyalı golcüyle ilgileniyor. Ancak İstanbul ekibi, uzun süre bu tekliflere kapılarını kapattı.