Beşiktaş’a 10 milyon euroluk şok! Transfer bitti: İşte yeni takımı

Gelecek sezona hazırlanan Beşiktaş'ta forvet mevkisi için gündemin 1 numaralı ismi Krzysztof Piatek olmuştu. Kariyerinde Almanya ve İtalya'da da forma giyen Polonyalı futbolcu kararını verdi.
Gelecek sezona hazırlanan Beşiktaş'ta forvet mevkisi için gündemin 1 numaralı ismi Krzysztof Piatek olmuştu. Kariyerinde Almanya ve İtalya'da da forma giyen Polonyalı futbolcu kararını verdi.
Başakşehir'in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek'in kariyerine Katar'da devam etmesi artık an meselesi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Katar temsilcisi Al Sadd, ocak ayından bu yana Polonyalı golcüyle ilgileniyor. Ancak İstanbul ekibi, uzun süre bu tekliflere kapılarını kapattı.
PİATEK DEVREYE GİRDİ, TRANSFER ONAYLANDI
Haberde yer alan bilgilere göre Piatek, Al Sadd'dan gelen cazip teklifi kabul etti ve transferin gerçekleşmesi adına devreye girerek Başakşehir'i ikna etti. Bu gelişme üzerine İstanbul ekibi, Katar kulübünün teklifini sonunda kabul etti.
AL AİN DE DEVREDEYDİ AMA...
29 yaşındaki golcü oyuncuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain kulübünün de ilgilendiği belirtildi. Ancak Piatek'in önceliği Al Sadd oldu ve tercihini Katar'dan yana kullandı.
TRANSFER BEDELİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI
İtalyan kaynaklara göre, Al Sadd, Krzysztof Piatek için Başakşehir'e yaklaşık 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede performansa dayalı bonus maddeleri de yer alacak. Piatek'in Katar ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
PIATEK'İN SEZON PERFORMANSI REKOR DÜZEYDE
Başakşehir formasını bu sezon 44 maçta terleten Piatek, 30 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında kritik gollere imza atan Polonyalı forvet, transferiyle Başakşehir'e de ciddi bir gelir kazandıracak.