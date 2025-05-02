Beşiktaş’a 10 milyon euroluk şok! Transfer bitti: İşte yeni takımı

Krzsytof Piatek (AA) AL AİN DE DEVREDEYDİ AMA...

29 yaşındaki golcü oyuncuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain kulübünün de ilgilendiği belirtildi. Ancak Piatek'in önceliği Al Sadd oldu ve tercihini Katar'dan yana kullandı.

Krzsytof Piatek (İHA) TRANSFER BEDELİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

İtalyan kaynaklara göre, Al Sadd, Krzysztof Piatek için Başakşehir'e yaklaşık 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede performansa dayalı bonus maddeleri de yer alacak. Piatek'in Katar ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Krzsytof Piatek (AA) PIATEK'İN SEZON PERFORMANSI REKOR DÜZEYDE

Başakşehir formasını bu sezon 44 maçta terleten Piatek, 30 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında kritik gollere imza atan Polonyalı forvet, transferiyle Başakşehir'e de ciddi bir gelir kazandıracak.