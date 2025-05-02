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Beşiktaş'a 10 milyon euroluk şok! Transfer bitti: İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, bir süredir Başakşehir'in yıldızı Krzysztof Piatek ile ilgileniyordu. Siyah beyazlı ekibin takipte olduğu Polonyalı futbolcunun yeni adresi Katar. 10 milyon euroluk bonservisle birlikte anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:41 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:51
Beşiktaş’a 10 milyon euroluk şok! Transfer bitti: İşte yeni takımı

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Gelecek sezona hazırlanan Beşiktaş'ta forvet mevkisi için gündemin 1 numaralı ismi Krzysztof Piatek olmuştu. Kariyerinde Almanya ve İtalya'da da forma giyen Polonyalı futbolcu kararını verdi.

Krzsytof Piatek (AA)Krzsytof Piatek (AA)

Başakşehir'in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek'in kariyerine Katar'da devam etmesi artık an meselesi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Katar temsilcisi Al Sadd, ocak ayından bu yana Polonyalı golcüyle ilgileniyor. Ancak İstanbul ekibi, uzun süre bu tekliflere kapılarını kapattı.

Krzsytof Piatek (AA)Krzsytof Piatek (AA)

PİATEK DEVREYE GİRDİ, TRANSFER ONAYLANDI
Haberde yer alan bilgilere göre Piatek, Al Sadd'dan gelen cazip teklifi kabul etti ve transferin gerçekleşmesi adına devreye girerek Başakşehir'i ikna etti. Bu gelişme üzerine İstanbul ekibi, Katar kulübünün teklifini sonunda kabul etti.

Krzsytof Piatek (AA)Krzsytof Piatek (AA)

AL AİN DE DEVREDEYDİ AMA...
29 yaşındaki golcü oyuncuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain kulübünün de ilgilendiği belirtildi. Ancak Piatek'in önceliği Al Sadd oldu ve tercihini Katar'dan yana kullandı.

Krzsytof Piatek (İHA)Krzsytof Piatek (İHA)

TRANSFER BEDELİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI
İtalyan kaynaklara göre, Al Sadd, Krzysztof Piatek için Başakşehir'e yaklaşık 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede performansa dayalı bonus maddeleri de yer alacak. Piatek'in Katar ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Krzsytof Piatek (AA)Krzsytof Piatek (AA)

PIATEK'İN SEZON PERFORMANSI REKOR DÜZEYDE
Başakşehir formasını bu sezon 44 maçta terleten Piatek, 30 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında kritik gollere imza atan Polonyalı forvet, transferiyle Başakşehir'e de ciddi bir gelir kazandıracak.

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