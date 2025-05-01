Türkiye'ye ayak bastıktan sonra adından söz ettiren bir istatistik elde eden Krzysztof Piatek'in kulübünden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Türkiye'ye ayak bastıktan sonra adından söz ettiren bir istatistik elde eden Krzysztof Piatek'in kulübünden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Başakşehir'in gol yollarındaki en etkili ismi olan Krzysztof Piatek, bu sezonki performansıyla sadece Süper Lig'in değil, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 2023 yılında Hertha Berlin ile yollarını ayırdıktan sonra transfer edilen Polonyalı forvet, kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Attığı gollerle takımını sırtlayan Piatek hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı: Beşiktaş devrede!
Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi yıldız golcüyle ilk teması kurdu. Haberde, Piatek'in sezon sonunda kulüpten ayrılmasının "neredeyse kesin" olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın transfer için hızlı davranarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Başakşehir ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
"4 LİGDEN TEKLİF ALDIM"
Piatek, daha önce verdiği bir röportajda, kış transfer döneminde Avrupa'nın en üst düzey dört liginden iki farklı kulüpten teklif aldığını açıklamıştı. "Transfer döneminin son gününde çok özel bir teklif aldım. Üç gün düşünme şansım olsaydı belki ayrılırdım, ama karar vermem için sadece 5 saatim vardı" ifadelerini kullanan yıldız oyuncu, teklifin ciddi bir maddi karşılığı olduğunu da vurgulamıştı.
GOL KRALLIĞINDA OSİMHEN'İ TAKİP EDİYOR
Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Piatek, 44 maçta 30 gol ve 5 asistle oynarken, ligde 22 gollü Victor Osimhen'in ardından 20 golle ikinci sırada yer alıyor. Hem istikrarı hem de bitiriciliğiyle dikkat çeken Piatek, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.