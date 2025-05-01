Krzysztof Piatek (AA)

"4 LİGDEN TEKLİF ALDIM"

Piatek, daha önce verdiği bir röportajda, kış transfer döneminde Avrupa'nın en üst düzey dört liginden iki farklı kulüpten teklif aldığını açıklamıştı. "Transfer döneminin son gününde çok özel bir teklif aldım. Üç gün düşünme şansım olsaydı belki ayrılırdım, ama karar vermem için sadece 5 saatim vardı" ifadelerini kullanan yıldız oyuncu, teklifin ciddi bir maddi karşılığı olduğunu da vurgulamıştı.