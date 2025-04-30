Fırtına gözünü sezon sonu boşa çıkacak İngiliz yıldıza dikti!

Trabzonspor Premier Lig'e yükselen Burnley'in kaptanı Josh Brownhill için bir kez daha harekete geçti. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon başında da transfer etmek istediği İngiliz orta saha oyuncusunun bu kez sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilerek oyuncuyla doğrudan temaslara başladı.



KULÜBÜ BIRAKMAMIŞTI

Geçen sezon transferi için yoğun mesai harcanan ancak Burnley'in bırakmaması nedeniyle sonuç alınamayan İngiliz orta saha oyuncusu Josh Brownhill için Trabzonspor, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü takip sürecinin meyvesini bu yaz almak istiyor.



21 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan Brownhill, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 15 gol ve 6 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. İngiltere'den ve farklı ülkelerden birçok teklif alan 29 yaşındaki oyuncunun, Trabzonspor ile kurduğu iletişimin avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

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