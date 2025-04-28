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Onuachu için söz kesildi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Göztepe'nin yanı sıra Southampton'ın da patronu olan Rasmus Ankersen ile İzmir kulübüyle oynanan maçlarda Paul Onuachu transferini konuştu, olumlu geri dönüş aldı.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 12:25 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 12:25
Onuachu için söz kesildi!

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Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Paul Onuachu için bu hafta Southampton'ın kapısını çalacak.

Siyah-beyazlı kulüpte Nijeryalı oyuncunun hem 30 yaşında olması hem de 2026'da bitecek olan sözleşmesi sebebiyle bonservis rakamlarının tek hanelerde sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

Adalı'nın Rasmus Ankersen ile bu konuyu Göztepe ile oynanan maçlarda dile getirdiği ve olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Onuachu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Onuachu'nun yanı sıra Patrick Berg için Bodo Glimt ile anlaşma zemini aranacak.

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