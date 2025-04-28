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Fatih Tekke 'Fırtına'sı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 16:02 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 16:02
Fatih Tekke ’Fırtına’sı!

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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatı durdurarak çıkışa geçti.

Şenol Güneş döneminin sona ermesinin ardından 11 Mart'ta 4,5 yıllığına göreve getirilen Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, 48 günlük sürede ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçerken Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirme fırsatı yakaladı.

Fatih Tekke, 28. hafta öncesinde 32 puanla 11. sırada devraldığı Karadeniz ekibini, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan daha yazdırarak 45 puanla 7. sıraya yükseltti.

Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Trabzonspor, genç teknik adam ile 8 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü günleri geride bıraktı.

DEPLASMANDA 300 GÜNLÜK HASRETE SON VERDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında ligde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

Bu sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile alan Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.

İLK KEZ ART ARDA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısını da yine Fatih Tekke yönetiminde gösterdi.

Bordo-mavililer, ligde 31. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0, 33. haftada da evinde Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maçtan 9 puanla ayrıldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, Fatih Tekke ile lig ve kupada sahasında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, ligde sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerken kupada Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Rams Başakşehir'i 3-0, Adana Demirspor'u 1-0 yenerken Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

KUPADA 2 GALİBİYET İLE FİNALE

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde önce Sipay Bodrum FK'yi elemeyi başardı.

Bordo-mavililer, normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatma bölümlerinde attığı golle 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Karadeniz ekibi, yarı finalde de Göztepe'yi sahasında 2-0'lık sonuçla mağlup ederek finale yükselerek Galatasaray ile eşleşti.

Trabzonspor, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak final müsabakasını kazanması halinde 4 sezon sonra kupayı müzesine getirecek ve daha önce bordo-mavili takımda forma giyen eski oyuncusu Fatih Tekke ile teknik direktörlüğü döneminde ilk kupasını kazanmış olacak.

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