UEFA’dan Trabzonspor’a ret!

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde Barcelona ile oynanacak final mücadelesi için yapılan kapasite artırımı başvurusunun, "güvenlik, lojistik, şehir içi ulaşım ve operasyonel hazırlıklar" gerekçeleriyle UEFA tarafından reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, finali stadyumdan izleyecek taraftarların bazı önemli kurallara dikkat etmeleri gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

"Maçın oynanacağı İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nun sınırlı bir kapasiteye sahip olmasından dolayı taraftarlarımıza final maçı için 800 bilet ayrılmıştır. Bu biletler gün içinde satışa sunulacaktır. Stadyuma yalnızca bilet sahibi taraftarların gelmesi gerektiği UEFA tarafından özellikle vurgulanmıştır.



Bileti olmayan taraftarlarımızın stadyum çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacakları UEFA'nın resmi yazısında açıkça ifade edilmiştir. Özellikle son oynanan Salzburg maçında taraftarlarımızın gerçekleştirdiği saha ihlallerinin kulübümüzü zor durumda bıraktığını hatırlatarak, tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini beklemekteyiz."