Bayern'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Leroy Sane, 40. dakikada Michael Olise ve 84. dakikada Eric Dier'den geldi. Mücadelede sarı kart gören Harry Kane, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Leipzig karşısında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla puanını 75'e yükselten Bayern Münih, önümüzdeki hafta Leipzig'i yenmesi veya Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Mainz ise 47 puanda kaldı.

Ligin 32. haftasında Bayern Münih deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak, Mainz ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.