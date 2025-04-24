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Victor Valdes 4. lig takımının başına geçti

Eski İspanyol kaleci Victor Valdes, teknik direktörlük kariyerine geri dönüyor. Futbolculuk döneminde Barcelona ve Manchester United formaları giyen Valdes, İspanya 4. Lig ekiplerinden Real Avila ile anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:22 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 19:22
Victor Valdes 4. lig takımının başına geçti

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Uzun süredir teknik direktörlükten uzak kalan Valdes, son olarak 2021 yılında İspanya Amatör Ligi takımlarından UA Horta'yı çalıştırmıştı. O günden bu yana herhangi bir kulüpte görev almayan 42 yaşındaki teknik adam, Real Avila ile yeniden futbola dönüyor.

VALDES'İN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Altyapıdan itibaren 14 yıl boyunca Barcelona'nın kalesini koruyan Victor Valdes, Katalan ekibiyle sayısız başarıya imza attı. 2015'te Manchester United'a bedelsiz transfer olan tecrübeli kaleci, ardından Standard Liege'de kiralık oynadı. 2017 yılında Middlesbrough formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Real Avila ile imza atan Valdes'in, genç futbolcularla çalışmaya büyük önem verdiği ve altyapıya dayalı bir sistem kurmayı planladığı ifade ediliyor. Teknik adamlık kariyerine yeni bir sayfa açan Valdes'in, alt liglerde göstereceği performans merakla bekleniyor.

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