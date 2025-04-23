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Başkan Koç'tan Mourinho hakkında flaş açıklama!

Mourinho’nun geleceği yönetimi ikiye bölerken Başkan Koç’un “Mourinho beni de hayal kırıklığına uğrattı. Ama göndermek takıma daha büyük zarar verir” dediği öğrenildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Başkan Koç’tan Mourinho hakkında flaş açıklama!

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Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, bitime 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Kadıköy'de oynanan maçın ardından taraftarlar "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaparak tepkisini ortaya koydu.

Başkan Ali Koç. (AA)Başkan Ali Koç. (AA)

Bu gelişmeler doğrultusunda Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin gerçekleştirdiği zirveden Portekizli teknik adamla devam kararı verildiği öne sürülüyor.

Ayrıca Koç'un kurmaylarına "Mourinho konusunda hayal kırıklığına uğrayanlardan biri de benim... Onu göndermek takıma daha büyük zarar verir" dediği öğrenildi. Yönetim kurulunun projeleri bitirmek için böyle bir karar aldığı ve Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki sezon da takımın başında olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho. (AA)Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho. (AA)

Başkan dışında birçok yöneticinin de Mourinho'nun gitmesi düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Mou, 50 maçta 31 galibiyet; 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Başkan Ali Koç, Mourinho ile yolların ayrılmasından yana değil.

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